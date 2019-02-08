شكرا لقرائتكم خبر عن رفضه مطعم في اليمن فتفتحت له ابواب القدر بالسعودية .. شاهد تفاصيل قصة النجاح المذهل لهذا المغترب اليمني .. وما الذي حدث له في ظهران الجنوب .."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كرمت إحدى الجامعات السعودية شاب يمني يدعى محمد حبتور بعد نجاحه في مشاريع وبرامج هندسية وتقنية في إحدى الشركات السعودية وقد تطور بشكل كبير لدرجة الفوز بالمرتبة الأولى في جائزة أفضل مشروع تقني للعام ٢٠١٨م وتم تكريمه من جامعة الفهد بالظهران السعودية.

وأوضح الشاب في منشور له على صفحته في موقع الفيسبوك انه كان قد تقدم للعمل في العديد من الشركات الحكومية والخاصة في اليمن وقد كان اخر طلب تقدم به لشركة بلحاف بشبوة للعمل كمباشر في مطعم إحدى شركات ميناء بلحاف، الا ان كل محاولاته فشلت مما أضطره للسفر الى المملكة العربية السعودية باحثاً عن العمل حيثتم قبوله على الفور.

ونشر الشاب محمد حبتور منشورا على صفحته على الفيس بوك يقول فيه : #نحن_هنا ...في بلادي لم نجد مجال لنبدع، لننتج، لنحقق آمالنا وطموحاتنا، لم يُفسح لنا المجال لنخدم الوطن، لم نجد الا أبواب مُغلقة، مسؤولين في أبراج عاج متصدعة..! لاتزال الغصّة تملؤ صدري عندما أتذكر انه تم رفضي لأعمل مُباشر في مطعم أحدى شركات ميناء بالحاف..