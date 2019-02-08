أمهات المختطفين يطالبن بالإفراج عن المخفيين في سجون الإمارات بعدن

نظمت أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسرا والإفراج عن المعتقلين تعسفيا، في السجون السرية الإماراتية بعدن.

وتظاهرت الأمهات أمام منزل نائب وزير الداخلية، أمام وأمام منزل النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسرا والإفراج عن المعتقلين تعسفيا، ورفعت صور المعتقلين والمخفيين ولافتات تحتج على تجاهل المسؤولين لمطالب ذويهم.

وجدد المحتجون رفضهم لتصريحات نائب وزير الداخلية التي تنفي وجود سجون سرية في عدن، وطالبوا بسرعة الكشف عن مصير ذويهم المخفيين وإطلاق المعتقلين أو إحالتهم للقضاء في حال كان عليهم أي تهمة.

وقدمت الأمهات في الوقفة شكوى إلى النائب العام ضد وكيل النيابة الابتدائية الجزائية "علي جميل" لاستمرار حجز معتقلين بصورة مخالفة للقانون.

وطالبت بإحالة القضية للتفتيش القضائي للتحقيق، وتأتي هذه الوقفات ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية مجتمعية في عدن تطالب بالكشف عن مصير المخفيين وإطلاق المعتقلين تعسفا.