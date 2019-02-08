مليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين في "إب"

تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب، انتهاكاتها ضد المدنيين في المحافظة الخاضعة لسلطاتها منذ منتصف أكتوبر من العام 2014م.

وقالت مصادر خاصة، إن المليشيا الحوثية، اختطفت اثنين من عمال النظافة في مستشفى الثورة العام، واقتادتهما إلى أحد سجونها الخاصة بالمدينة.

المصادر قالت بأن المختطفين هما "صالح الجلال" و"يوسف فطيس" وجرى اختطافهما بأمر من محافظ الانقلابيين في اب "عبدالواحد صلاح" لأسباب غبر معروفة.

في غضون ذلك اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، منزل إحدى المواطنات بمدينة إب، واعتدت على الأطفال والنساء وعبثت بمحتويات المنزل.

مصادر محلية قالت إن مسلحين حوثيين، وجنود من القسم الغربي، اقتحموا منزل المواطنة "شكرية إسماعيل الرعيني" واعتدوا على نجلها بشكل عنيف وغير مسبوق ، وروعوا الأطفال والنساء.

وتأتي هذه الانتهاكات استمراراً للانتهاكات والجرائم التي تطال المدنيين ومختلف فئات المجتمع من قبل المليشيا الانقلابية.