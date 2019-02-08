شكرا لقرائتكم خبر عن آخر اسعار الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيما يلي اسعار الدولار والريال السعودي امام الريال اليمني. الاسعار في صنعاء شراء. الدولار الأمريكي: 583 ريال.

الريال السعودي: 154.50 ريال. الأسعار في عدن شراء. الدولار الامريكي: 585 ريال.

الريال السعودي: 155 ريال.

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