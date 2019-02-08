شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل عن انسحاب دولة عربية من التحالف العربي في اليمن "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤولون حكوميون، اليوم الخميس، إن المغرب انسحب من المشاركة في العمل العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية. وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال مسؤول حكومي مغربي، اليوم، إن المغرب لم يعد يشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في التحالف الذي تقوده السعودية". تفاصيل اوفى لاحقا..

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