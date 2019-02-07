الحوثيون يصادرون ملايين الريالات من صندوق النظافة بإب

صادرت قيادات حوثية عليا، مبالغ مالية كبيرة، من تبرعات حملة النظافة وتحصيل عائدات مالية لصندوق النظافة والتحسين بمدينة إب، وسط اليمن.

وقالت المصادر بان القيادات الحوثية، صادرت كل العوائد المالية للحملة التي بدأتها في الثاني من الشهر الجاري، لحساباتها الشخصية.

المصادر أكدت بأن مبالغ كبيرة تحصل عليها الصندوق من منظمات دولية وأخرى تم فرضها على مؤسسات أهلية في المحافظة تمت مصادرتها لصالح متنفذين داخل الجماعة.

وعمدت مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية على إقالة عدد من الموظفين المحسوبين على محافظة إب من مكاتب الصندوق واستبدلتهم بمحسوبين عليها من محافظات شمال الشمال بهدف السيطرة الكاملة على الصندوق.

ويعتبر صندوق النظافة والتحسين من أهم الصناديق الإيرادية في المحافظة.

وقاد الصندوق حملة نظافة خلال الاسبوع الجاري وبالتزامن مع الحملة قام بتحصيل مبالغ مالية كبيرة كانت مؤجلة لدى عدد من المؤسسات الخاصة، إضافة إلى استقباله تبرعات من مغتربين ومؤسسات محلية وهبات من منظمات محلية ودولية.