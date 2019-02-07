مصدر يكشف لـ"يمن شباب نت" القبض على عصابة تهريب "النفط الخام" في شبوة

القت قوات الجيش مساء اليوم الاربعاء، القبض عصابة تهريب النفط الخام، بمدينة عتق مركز محافظة شبوة (شرق اليمن).



وقال مصدر عسكري لـ "يمن شباب نت" إن قوات الجيش داهمت أحد المنازل بمدينة عتق بعد معلومات عن وجود مهربي النفط الخام.



واضاف المصدر "ان عصابة قامت بحفر نفق من أحد المنازل وصولا الى انبوب النفط وعمل ثقب في الانبوب والقيام بسرقة النفط الخام وبيعة".



موكدا "انه تم القبض على ثلاثة من افراد العصابة وتسليمهم للجهات المختصة".

وسبق ان سلط موقع "يمن شباب نت" الضوء على التهريب في محافظة شبوة (شرق اليمن) في ملف مطول من ثلاثة أجزاء تم نشرهن في يوليو 2016، تحت عنوان "شبوة.. منفذ تهريب مفتوح للميليشيات".



وتم تناول تفاصيل رحلتي التهريب البحري خارج المياه اليمنية وداخل المياه اليمنية في الجزء الأول، ومن ثم تفاصيل رحلة التهريب البري داخل محافظة شبوة في الجزء الثاني، بالإضافة إلى موقف السلطة المحلية من مشكلة التهريب المستشرية في المحافظة والحلول المطلوبة للمعالجة في الجزء الثالث.