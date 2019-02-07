إصابة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة وسط مدينة تعز

أُصيب مدنيين اثنان، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة، وسط مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وأفادت مصادر محلية لـ " يمن شباب نت" أن عبوة ناسفة انفجرت أمام مبنى مصلحة الأحوال المدنية مما أدى الى اصابة جندي ومواطن في شارع مستشفى الثورة العام.



وأوضحت المصادر، أن العبوة الناسفة التي انفجرت كانت مزروعة في دراجة نارية، مشيرةً إلى أن اصابة الجندي خطيرة فيما إصابة المدني طفيفة.

