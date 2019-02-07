ورد الان : اليمنيون يتلقون صدمة موجعة باستشهاد هذا القائد العسكري البارز مساء اليوم "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية نبأ استشهاد العقيد أحمد أبو هادي، قائد القطاع الثاني في لواء القوات الخاصة بمحور حرض، التابع لمحافظة حجة، شمال غرب اليمن. وقالت المصادر، إن “أبو هادي”، استشهد خلال المعارك الدائرة في محيط جبل النار بحرض، حيث تصدت قوات الجيش لهجمات شنتها المليشيات الحوثية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتدور في محور حرض معارك عنیفة بین القوات الحكومیة والحوثیین في مساعٍ لقوات الجیش استعادة المدینة الحدودیة وفتح منفذ الطوال الحدودي.

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