شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس فتحي تمازح والدها الذي رد على تغريدتها بعد يومين : على نيّاته مو فاهم الطبخة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبت الفنانة اليمنية بلقيس قبل يومين، أن تبارك لوالدها الملحن أحمد فتحي، بأغنيته الجديدة "أبشرك يا سالم"، وأن تساعده على الترويج لها، فنشرت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة تتضمن اللينك الخاص بها على يوتيوب، كما توجهت إليه عبر تغريدتين، قالت في الأولى: "جديد والدي الموسيقار أحمد فتحي (أبشرك يا سالم" كل التوفيق يا نور عيوني"، ثم أضافت في الثانية: "صح يا بابا نسيت أقولك الله يسعدك ويوفقك".) ويبدو أنّ والد بلقيس لا يتابع "تويتر" بشكل دائم، فردّ عل تغريداتها بعد يومين بتغريدة قال فيها: "ربي يحفظك يا ابنتي العزيزة ويبارك فيكِ ويحقق لكِ كل ما تتمنين"، فما كان من بلقيس إلا أن علقت على تغريدته "على نياتك يا عيون بنتك أنت. بس برضه الله يسعدك ويوفقك يا حبيبي من قلبي"، ثم أضافت: "أبوي مو فاهم الطبخة ورجاء لا أحد يعلمه". يشار إلى أنّ بلقيس كانت قد أحيت قبل يومين حفلًا في جدة أقيم في مدينة الملك عبد الله الإقتصادية برعياية ودعم هيئة الترفيه، وحضره نحو 15 ألف شخص.

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