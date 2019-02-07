شكرا لقرائتكم خبر عن في حادثة نادرة ومؤلمة.. زوجان يتوفيان بيوم واحد في إحدى المدن اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في مديرية السدة، شمال شرق إب، وفاة زوجين، أمس الأربعاء، في وقت متزامن.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني" بأن المواطن " ناجي طوق" وزوجته توفيا وشيعا إلى مثواهما الأخير في قرية خوال بمديرية السدة، أمس الأربعاء.

وبحسب المصادر فقد توفي الزوج وبعد ساعة لحقت به الزوجة حسرة عليه، وتم تشيعهما ودففنهما في قبر واحد، في حادثة نادرة لم تشهدها المنطقة من قبل.