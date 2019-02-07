شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي كويتي يفجر مفاجأة غير متوقعة .. التاريخ الميلادي خطأ ولسنا في 2019 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فجر باحث فلكي كويتي مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا إن حساب التاريخ الميلادي خاطئ، وإننا لسنا في العام 2019.
الفلكي صالح العجيري، في مقال عبر صحيفة "الأنباء"، قال إن المؤرخين في القرن السابق أخطأوا في الحساب، ما أدى إلى حذف أربعة أعوام، وتغيير التاريخ الحقيقي لميلاد السيد المسيح.
وأوضح أن "العام الحالي يجب أن يكون 2023 وليس 2019؛ لأن السيد المسيح ولد قبل 2022 سنة، إلا أن ما حصل كان بسبب خطأ في تقدير المؤرخين في القرن السابع".
وتابع: "المؤرخون اكتشفوا الخطأ فيما بعد، إلا أنهم لم يصححوه؛ لتجنّب التشويش في التواريخ السابقة".
وبحسب العجيري، فإن "شهور السنة الميلادية كانت تبدأ في شهر آذار/ مارس في فصل الربيع، إلا أنهم جعلوها تبدأ في كانون الثاني/ يناير، وهو الشهر الذي تلا ميلاد سيدنا المسيح".
يشار إلى أن صالح العجيري يبلغ من العمر 99 سنة، وهو من أوائل من أدخل علم الفلك إلى الكويت.
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