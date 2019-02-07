شكرا لقرائتكم خبر عن مئات اليمنيين من المناطق الوسطى يحصلون على الجنسية القطرية.. كيف حدث ذلك ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسعى قطر إلى منح مئات اليمنيين من المناطق الوسطى الجنسية لأغراض عسكرية في المنطقة. وأفادت مصادر مطلعة" أن قطر جنسة مئات اليمنيين من مناطق دمت وإب وتعز، ودفعت بهم في قواتها العسكرية". وذكرت المصادر " أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستباق لأي مواجهات بين قطر ودول خليجية". وتمر قطر في صراع شرس مع دول التحالف العربي، حيث تم اتهامها بدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة والعالم

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