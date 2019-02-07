شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اعدام قتلة طفل البساتين رميا بالرصاص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ قبل قليل حكم الاعدام بحق قتلة طفل البساتين الطفل محمد سعد احمد بساحة سجن المنصورة بعدن.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في جلستها المنعقدة في 9 اغسطس 2018م،حكمها باعدام المتهمين الثلاثة في قضية طفل البساتين في العاصمة المؤقتة عدن .

وقضت المحكمة الحكم بالقصاص والتعزير بحق المتهمين وضاح رفعت علي محمد ، ومحمد خالد محمد صالح ، و بلقيس فرحان قائد ، لقتلهم المجني عليه الطفل محمد سعد احمد بطريقة وحشية بعد إغتصابه من قبل المتهمين الاول والثاني.