شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تجاهل تركي آل الشيخ، مصافحة الفنان الكبير محمد عبده وماذا كانت ردت فعله..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الفنان السعودي محمد عبده، على واقعة “تجاهل” رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، مصافحته خلال مؤتمر صحفي، الشهر الماضي.

وجاء تعليق “أبو نورة” ردًا على سؤال وجهه له مذيع قناة تلفزيونية خلال تواجده في الكويت لإحياء حفل ضمن فعاليات “مهرجان فبراير”.

وقال الفنان السعودي: “أنا ما أعرف عن أي شيء تقصد.. أنا ما أتعامل مع السوشيال ميديا”، وذلك بعد أن انتشر فيديو يوثق تلك الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محمد عبده على وجود علاقه صداقة تجمعه بآل الشيخ، قائلاً: “وقال رئيسنا هذا طبعًا”

وكان آل الشيخ أثار غضب جمهور الفنان السعودي واسع الشهرة، بعدما “تجاهل” مصافحته، وتعرض لانتقادات بعدما وثقت عدسات الكاميرات تجاهله للفنان عبده والاكتفاء بمصافحة الداعية السعودي عادل الكلباني الذي كان يجلس بجوار “فنان العرب”.

وكان آل الشيخ حينها يستعد لصعود منصة مؤتمر صحفي حاشد حضره وزراء وإعلاميون وفنانون، عندما عرج بطريقه على صفوف الحضور وصافح الشيخ الكلباني بحرارة وأكمل مسيره متجاهلًا الفنان عبده.