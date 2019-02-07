شكرا لقرائتكم خبر عن قصف هو الأشرس على حجور والطيران يتدخل ويشن أعنف الغارات "مستجدات طارئة" اضافة1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر في محافظة حجة أن مليشيات الحوثي تشن في الاثناء قصف هو الأعنف على منطقة حجور بمديرة كشر.

وقال المصدر ان الطيران تدخل وشن قبل قليل غارتين على تجمعات وآليات المليشيات في منطقة الحديتين".

تفاصيل اوفى لاحقا..