شكرا لقرائتكم خبر عن قصف هو الأشرس على حجور والطيران يتدخل ويشن أعنف الغارات "مستجدات طارئة" اضافة1 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر في محافظة حجة أن مليشيات الحوثي تشن في الاثناء قصف هو الأعنف على منطقة حجور بمديرة كشر.
وقال المصدر ان الطيران تدخل وشن قبل قليل غارتين على تجمعات وآليات المليشيات في منطقة الحديتين".
تفاصيل اوفى لاحقا..
كانت هذه تفاصيل خبر قصف هو الأشرس على حجور والطيران يتدخل ويشن أعنف الغارات "مستجدات طارئة" اضافة1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.