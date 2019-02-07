شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مفاوضات سرية للغاية بين دولة خليجية وجماعة الحوثي بعيدا عن الشرعية.. ومبادرة جديدة في أروقة الأمم المتحدة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر مسؤول في جماعة الحوثي الانقلابية، الاربعاء 6 فبراير/شلاط، بأن الإمارات تفاوض بسرية للإفراج عن أسرى لها لدى الجماعة ضمن المحادثات المنعقدة حاليا في الأردن لمناقشة موضوع الأسرى.

ونقلت ”RT“ عن المصدر قوله ان: "الإمارات تفاوض بسرية بشأن الإفراج عن الأسرى الإماراتيين لدينا في اليمن"، مضيفا أن "الاتفاق الكلي بشأن ملف الأسرى، أصبح بعيدا وصعبا جدا".

وفي السياق ذاته، نقلت رئيس الوفد الحوثي لشؤون الأسرى والمعتقلين عبد القادر مرتضى، أن وفده قدم لممثلي الأمم المتحدة مبادرة جديدة.

وقال مرتضى لـRT: "نحن طرحنا أن يكون هناك تبادل نسبي بمعنى 50% مقابل 50% من الطرف الآخر ونحن جاهزون لذلك ونأمل أن يحدث اتفاق ولو نسبي".

جدير بالذكر أن الحوثيين كانوا قد قدموا يوم أمس مبادرة تضمنت إطلاق 400 أسير من طرفي النزاع اليمني.

وتدور في أروقة العاصمة الأردنية عمّان حاليا جولة مفاوضات ثنائية جديدة بين فرقاء اليمن، وتجري المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة لجنة الصليب الأحمر الدولي.