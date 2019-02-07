شكرا لقرائتكم خبر عن تحصينات حوثية هي الأقوى والأخطر في العالم.. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توصل قوات الجيش الوطني مسح وتأمين المناطق التي تم تحريرها مؤخرا من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال اليمن.

وقالت مصادر ميدانية " إن قوات الجيش الوطني عثرت على شبكة من الأنفاق والخنادق الصخرية في جبال الأزهور ووادي أمير وتبة الحصن وقرية المخادر بجبهة رازح كانت تتحصن فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية".

وبحسب المصادر"تمتد الأنفاق المكتشفة عشرات الأمتار وتوجد بها غرف عمليات وتحصينات قوية، كما تمتد إلى بعض المنازل المجاورة في المنطقة وكانت تستخدم كممرات آمنة".

وأوضحت المصادر أن الأنفاق تتفرع عبر خطوط عدة بعضها يصل إلى مخازن للسلاح، وأخرى إلى منازل حولتها الميليشيات إلى ثكنات مسلحة.

وأضافت المصادر أن الميليشيا اتبعت خططا دفاعية من ثلاثة أنساق لإعاقة تقدم قوات الجيش المسنودة بقوات التحالف، من بينها الأنفاق والخنادق الصخرية.