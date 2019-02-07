شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الجيش يفاجئ الجميع ويعلن العثور على سر الحوثي ومكان اختبائه من الطيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثرت قوات الجيش على شبكة أنفاق وخنادق صخرية في جبال رازح بمحافظة صعدة كان يتحصن فيها مسلحو ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن.

وتمتد الأنفاق، التي حررها الجيش خلال اليومين الماضيين، عشرات الأمتار في جبال الأزهور ووادي أمير وتبة الحصن وقرية المخادر بجبهة رازح.

وسعت ميليشيا الحوثي من خلال حفر أنفاق وخنادق في عمق جبال رازح الشاهقة للتحصن بداخلها من قصف الطيران.

ووفقاً لمصادر عسكرية فقد عثرت قوات الجيش علی غرف عمليات وتحصينات قوية، بداخل تلك الأنفاق التي يتصل مخارج بعضها بمنازل مجاورة في المنطقة، وكانت تستخدم كممرات آمنة.

وأفادت أن الأنفاق تتفرع عبر خطوط عدة بعضها يصل إلى مخازن للسلاح، وأخرى إلى منازل حولتها الميليشيا إلى ثكنات مسلحة.

وكشفت المصادر أن الميليشيا الحوثية اتبعت خططاً دفاعية من ثلاثة أنساق لإعاقة تقدم قوات الجيش المسنودة بقوات التحالف، من بينها الأنفاق والخنادق الصخرية.