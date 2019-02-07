شكرا لقرائتكم خبر عن قوات يمنية في قطر ‘‘الدوحة تستنجد’’ والمخابرات السعودية تكشف ‘‘تفاصيل مثيرة’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات السابق في المملكة العربية السعودية، عن معلومات سرية لم تكشف من قبل حول قطر.

وفي حوار النسخة العربية من صحيفة “إندبندنت” البريطانية، قال الأمير بندر بن سلطان، إن قطر سبق وأن استعانت باليمن لحفظ أمنها.

وفي سياق ذلك أضاف : التواجد العسكري التركي في قطر “تواجد أمني لحفظ الأمن في قطر، وأن الدوحة سبق وقد استعانت باليمن والسودان والسعودية لحفظ أمنها”، وفقا لما نقلته الصحيفة.

واعتبر بندر بن سلطان أن قطر تعاني من انفصام في سياساتها، محذرا من أن وجود قاعدة أمريكية في قطر لا يعني حماية حكومة الدوحة، لأنها للاستخدام الأمريكي لا القطري.

ووصف بندر بن سلطان، وصف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، بأنه “خبير نصف الحقيقة”، موضحا أن رئيس الحكومة القطرية السابق “متمرس في الحديث عن نصف الحقائق”.

وفي هذا الخصوص، أشار السفير السعودي السابق لدى واشنطن، إلى التسجيل المسرب للحديث بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وبن جاسم، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث بحثوا مخططات موجهة ضد السعودية.

وقال الأمير بندر، إن “تبرير بن جاسم لهذا التسجيل هو إخبار بنصف الحقيقة، وإن الحقيقة كاملة هي التآمر والتخطيط، وليس كما بررته الدوحة بوصفها الموقف بأنه كان محاولة لاستدراج القذافي واستمالته”.