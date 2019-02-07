شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إماراتي_سعودي عنيف على ”علا الفارس”.. بسبب تغريدة صادمة.. شاهد ماقالته؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن مغردون إماراتيون وسعوديون هجوما واسعا على الإعلامية الأردنية علا الفارس، بسبب تغريدة نشرتها في أعقاب فوز المنتخب القطري في كأس أمم آسيا.

وغردت الفارس: "صاحب الحق .. لا يُغلب".

واعتبر مغردون سعوديون وإماراتيون أن الفارس تقصد في تغريدتها منتخب ودولة قطر، قائلين إن الأخيرة تعتبر قطر صاحبة حق في أزمتها مع دول الحصار.



وطالب مغردون بـ"طرد" علا الفارس من دبي، التي تتردد إليها، علما بأن إقامتها حاليا في لوس أنجلوس الأمريكية.

وذهب مغردون سعوديون لامتداح إسرائيل استفزازا للفارس، قائلين إن انتصارها طيلة السنوات الماضية يعني أنها على حق، وأن الفضية الفلسطينية على باطل.

وبعد هجوم واسع عليها، ردت علا الفارس بشكل غير مباشر، قائلة: "للكف عن شتم اللئيم تكرماً ... أضر له من شتمه حين يشتم !".

وتابعت في تغريدة أخرى: "(وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا) صدق الله العظيم".

وبشكل غير مباشر، تعاطف الإعلامي الأردني في قناة "العربية"، لطفي الزعبي، مع علا الفارس، قائلا: "من يتعرض لحرب إعلامية عليه أن يفهم أنه من المهم أن يدرك أن الأشخاص الذين يحاولون أن يشعرونا بأننا سيئون هم أنفسهم عندهم مشاكل شخصية، وأن سلوكياتهم نحونا تنبع من مشكلاتهم الشخصية، وليست بسبب ارتكابنا لأمور مريعة".

لترد عليه علا الفارس: "مشاكل ؟ قصدك عاهات سارحة وربك راعيها .. وكل ذي عاهةٍ جبار !!!".

يشار إلى أن هذه ليست الحملة الشرسة الأولى التي تتعرض لها علا الفارس، إذ تم إبعادها العام الماضي بشكل غير رسمي عن شاشة "إم بي سي"، بسبب تغريدة فسرها السعوديون بأنها اتهام من الفارس للملك سلمان بمشاركته في "صفقة القرن"

صاحب الحق .. لا يُغلب — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 1, 2019

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Ola Al Fares

✔@OlaAlfares

صاحب الحق .. لا يُغلب

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صاحب الحق .. لا يُغلب — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 1, 2019

صاحب الحق .. لا يُغلب — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 1, 2019

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تتحرشين في الشعب السعودي و بعدين تطلعين تبكين و تتظلمين 😩 — سلطانة الثميري® (@sultanah_m) February 1, 2019

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سلطانة الثميري®@sultanah_m

صاحب الحق .. لا يُغلب — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 1, 2019

تتحرشين في الشعب السعودي و بعدين تطلعين تبكين و تتظلمين

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