شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة يمنية تعتمد الشهادات الأكترونية وتوزيع المنح داخليا وخارجيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صادق مجلس جامعة عدن اليوم برئاسة الدكتور الخضر لصور على مقترح اعتماد الشهادات الالكترونية الجديدة المؤمنة وإدخال الأجهزة الحديثة المتعلقة بنظام البصمة وكاميرات المراقبة لكليات جامعة عدن وديوان رئاسة الجامعة.

وكان الاجتماع ناقش خطة عمل الكليات للعام ٢٠١٩م وتوزيع المنح وقرارات الإيفاد واحتياجات الكليات من أعضاء هيئة التدريس والاتفاقيات الداخلية والخارجية التي أبرمتها الجامعة وصادق على البدء بالعمل بها.

واقر الاجتماع إقامة فعالية أسبوع الطالب الجامعي في تاريخ ٩مارس ٢٠١٩م وعلى مقترح بإطلاق مسمى قاعة الفقيد الدكتور محمد أحمد لكو على كبرى قاعات كلية الحقوق.

