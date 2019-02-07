شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة في عمق سيطرة الحوثيين وسقوط قتلى وجرحى (حصيلة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل أربعة من أبناء قبائل حجور بمحافظة حجة - شمال غرب اليمن - اليوم على يد عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية التي تحشد مسلحيها على حدود القبيلة المنتشرة على ثلاث مديريات في المحافظة.



وقال مصدر محلي في المحافظة في تصريح لـ " المشهد اليمني " إن أربعة من أبناء حجور قتلوا على يد عناصر المليشيات الحوثية أثناء إسعاف أحد أبناء حجة إلى مركز مديرية كشر.

وأضاف المصدر " إن مليشيات الحوثي نفذت كمينا مسلحا وأطلقت النار بشكل مباشر أثناء مرور السيارة التي كانت تحمل أحد الجرحى وتبادل الطرفان إطلاق النار قتل خلال الاشتباكات أربعة من مرافقي الجريح كما سقط ثلاثة من عناصر المليشيات الحوثية المهاجمة.



ولا تزال المواجهات مستمرة بين الجانبين بعد فشل الوساطة القبلية بسبب رفض الحوثيين شروط قبائل حجور المتمثلة في إطلاق كافة الأسرى والمختطفين ورفع النقاط المستحدثة وتأمين الطريق الواصل من مدينة عاهم في حجة إلى مدينة حوث في عمران.