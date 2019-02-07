شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد إعدام المدانين بقضية طفل البساتين بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدد موعد القصاص في المتهمين بقضية اغتصاب وقتل طفل البساتين في عدن وعددهم ثلاثة متهمين .

وقالت مصادر خاصة مقربة من القضية : إن تنفيذ حكم الإعدام في المدانين قد تقرر يوم غدا الخميس في مكان عام .

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في جلستها المنعقدة في 9 أغسطس 2018 برئاسة رئيس المحكمة القاضي حمود الهتار ،حكمها بإعدام المتهمين الثلاثة في قضية طفل البساتين في العاصمة المؤقتة عدن .

وقضت المحكمة الحكم بالقصاص والتعزير بحق المتهمين وضاح رفعت علي محمد ، ومحمد خالد محمد صالح ، و بلقيس فرحان قائد ، لقتلهم المجني عليه الطفل محمد سعد أحمد بطريقة وحشية بعد اغتصابه من قبل المتهمين الأول والثاني .

وكانت المحكمة قررت في جلستها الأخيرة إعادة ملف القضية مع نسخة من الحكم إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات تنفيذه بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه وفقاً للقانون.