شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد المفاجأة التي تم العثور عليها في 8 فلل وشركة اخوان ثابت ‘‘صورة+تفاصيل صادمة’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل الحفريات واستحداث أنفاق وتلغيم مواقع، في الوقت الذي تجتمع لجنة التنسيق الأممية مع ممثلي الحكومة الشرعية والانقلابيين (على متن سفينة)، ومعها يتكرس الفشل في أخذ خطوات عملية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الانسحاب من الموانئ وفتح المجالات الحرجة للأعمال الإنسانية بالمدينة، وفقاً للإجراءات التزمينية الجديدة والممددة.

وأكد رصد ميداني أن الحوثيين يستحدثون حفرياتٍ وأنفاقاً جديدة إلى الجهتين، الشرقية والشمالية، مع استكمال أخرى وأعمال تلغيم في الجهة الجنوبية.

وكشفت معلومات وشهادات اليوم الثلاثاء 5 فبراير/ شباط 2019، أن المليشيات الحوثية (الذراع الإيرانية في اليمن) تنشط مؤخراً في حفر وتمهيد مسار نفقي، أمكن رصد بدايته من حي 7 يوليو، باتجاه شارع صنعاء، لينتهي على الأرجح بمحاذاة شركة تهامة التابعة لمجمع إخوان ثابت الصناعي شرق مدينة الحديدة منطقة نفوذ وسيطرة قوات المقاومة المشتركة.

وفي اتجاه آخر، إلى الشمال، استحدثت المليشيات الحوثية، يوم الثلاثاء، حفريات على خط الشام في الجزء الوحيد من المسار والمنفذ الشمالي الذي بقي دون حواجز، ونفذت أعمال حفريات، ونصبت سواتر من أكوام التراب بمحاذاة الخط، كما أفاد شهود عيان.

وتضاف هذه الاستحداثات الأخيرة في المنفذ الشمالي إلى حفريات وأسلاك شائكة مكهربة، وأعمال تلغيم في وقت سابق، بالإضافة إلى تفخيخ وزراعة ألغام وعبوات على امتداد الحزام الشمالي الأخضر للمدينة.

وجنوباً أوضح راصدون محليون مع "نيوزيمن"، أن الحوثيين أتموا تفخيخ ثماني فلل (قيد الإنشاء) في مشروع "حديدة هاوس" السكني، شمال غرب المطار.

وعبأت المليشيات مساجد جديدة في الحي التجاري وحي الربصة وحي غليل بالعشرات من المسلحين المستقدَمين تباعاً من خارج المحافظة.