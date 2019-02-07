تعرف على نائب رئيس هيئة اركان الجيش اليمني الذي سيخلف الشهيد الزنداني في منصبه ( اسم + صوره )

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عدن - ياسمين التهامي - نشر مقربون من العميد الركن / ناجي عباس ناجي الحميدي وهو قائد عسكري من ابناء منطقة عدن حمادة بمديرية الازارق محافظة الضالع صورا له متناقلين خبرا عن تعيينه نائبا لرئيس هيئة اركان الجيش اليمني خلفا للواء الركن صالح قائد الزنداني رحمة الله تغشاه وقال مصدر مقرب من العميد ناجي بان اخبار شبه مؤكدة من رئاسة الشرعية تؤكد بأن قد تم صياغة قرار جمهوري بتعين. العميد الركن/ ناجي عباس ناجي بمنصب نائب رئيس هيئة الاركان العامة..خلفاً للشهيد اللواء الركن/ صالح قايد الزنداني. والعميد الركن/ ناجي عباس ناجي عبدالله شخصية عسكرية قيادية مؤهلة..فهو خريج الكلية الحربية العليا ، وتقلد العديد من المناصب العسكرية...اخرها رئيساً لعمليات المنطقة العسكرية الثانية سابقاً ، ثم نائباً لمدير العمليات المشتركة الرئيسية عدن ، ولديه من الكفاءات والخبرات القيادية العسكرية والادارية الطويلة في القوات المسلحة..ومن القيادات العسكرية المعروفه والبارزة التي تحضى باحترام وتقدير ابناء محافظة الضالع وأبناء الجنوب عامة.



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