شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الكويت تفجر مفاجأة مدوية عن الأزمة الخليجية.. وإعلان صادم لوزارة الخارجية حول زيارة أمير قطر (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نفى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله وجود أي رابط بين زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الكويت أمس وبين زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال الجارالله، في تصريح إلى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “ليس هناك ربط على الإطلاق” بين الزيارتين، باعتبار أن زيارة النائب الأول إلى الإمارات كانت مقررة مسبقاً.

وعن جهود الوساطة الكويتية بشأن الأزمة الخليجية، قال: “ليس هناك أي جديد في ما يتعلق بهذه الوساطة، لكن أستطيع أن أؤكد أن الحرص من قبل الكويت على مواصلة هذه الجهود وهذه الوساطة مستمر، وستبقى الكويت حريصة على أن ترى هذا الخلاف وقد طُوي بين الأشقاء إن شاء الله… ونحن منفتحون على أي أفكار ممكن أن تُقدّم، وفي الوقت نفسه نحن على استعداد لبلورة أفكار يمكن أن تسهم في تحريك الجهود الهادفة إلى وضع حد لهذا الخلاف الذي طال أمده بكل أسف”.



وشهد قصر “بيان” في العاصمة الكويت جلسة محادثات ثنائية بين الجانبين جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح إن”المحادثات تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطويرها”، مضيفاً “ساد المحادثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة الأصعدة”.

وعلى هامش الزيارة، أهدى الشيخ تميم بن حمد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قميص المنتخب القطري الفائز ببطولة كأس آسيا موقعاً من قبل اللاعبين.

كما قدم أمير قطر العزاء في مقبرة الصليبخات بوفاة الإعلامي أحمد المسفر الذي ووري ثرى الكويت الاثنين.