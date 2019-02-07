شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تخفيض جديد في سعر «البنزين» وشركة النفط تنشر بيانًا تفصيليًا عن آلية البيع والشراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط والمعادن في محافظة شبوة، اليوم الأربعاء، عن تسعيرة جديدة لمادة البنزين.



وأصدر فرع الشركة بالمحافظة، تسعيرة جديدة للمواد البترولية الخاصة بشبوة، والمتوقع وصولها للسوق المحلية غدًا الخميس.



ونشرت شركة النفط بالمحافظة بيانًا تفصيليًا عن آلية البيع وطريقة الشراء للوكلاء وملاك المحطات، بتسعيرة موحده للبيع (4800) سعة (20) لترًا.



وبدأت الشركة اليوم في استلام طلبات التوريد من قِبل الوكلاء، ومن المتوقع البيع غدًا.



وتعد هذه الإجراءات هي الأولى لمدير شركة النفط الجديد، بعد الإطاحة بمدير الفرع السابق، من قبل المحافظ بن عديو، على خلفية قضايا فساد وتهم موجهة إليه من نيابة الأموال العامة.



إلى ذلك، التقى نائب رئيس الجمهورية، علي محسن الأحمر محافظ شبوة محمد بن عديو، للإطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة والجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع.



وعبر الأحمر عن تهنئته لبن عديو نيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه محافظاً لمحافظة شبوة وما يترتب على ذلك من مسؤوليات كبيرة، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا الإطار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.



وشدد نائب الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود بما من شأنه تلبية احتياجات المواطنين وتأهيل منتسبي الجيش والأمن ورفع قدراتهم لضمان تأمين الممتلكات والمنشآت العامة ومنع أعمال التهريب.



من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام ودعم القيادة السياسية، مؤكداً التفاف أبناء المحافظة وقياداتها ومختلف مكوناتها خلف قيادة الشرعية ومع أمن واستقرار وبناء المحافظة.