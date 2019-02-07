شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة في جامعة صنعاء تقود سيارة لاول مرة .. شاهد كيف كانت النهاية مروعة داخل الحرم الجامعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثقت احدى عدسات طلاب كلية الإعلام ـ جامعة صنعاء حادثة دهس قامت بها أحدى الطالبات التي كانت تقود سياتها في باحة الكلية.

وقال شهود عيان يبدو ان الطالبة كانت تقود السيارة لأول مرة حيث فاجأت زميلاتها اللاتي كن قاعدات على أحد كراسي الكلية في انتظار الدكتور المحاضر.

وذكر بعض الحاضرين ان رجال الأمن وبعض الطلاب هرعوا للمكان لإسعاف الطالبات .