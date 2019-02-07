شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: أنباء جديدة عن جثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومصيرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، اجتماعات الأطراف اليمنية برعاية أممية لبحث تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الحكومة الشرعية والحوثيين في لقاء مشترك بين لجنتي الجثث بين الطرفين، للاتفاق على آليات تنفيذ تبادل مئات الجثث، من بينها جثة الرئيس الراحل صالح، حيث ادرجت الشرعية اسمه ضمن كشوفات التبادل.

وبحسب رئيس وفد الشرعية، هادي هيج، فإن لجنة الجثث ستجتمع اليوم في وقت لاحق.

كما يشهد اليوم الثاني من اجتماع عمّان لقاء بين ممثلي الحكومة والبعثة الأممية والصليب الأحمر على حدة.

ويجتمع ممثلو الحوثيين مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر على حدة لبحث ملف تبادل الأسرى.