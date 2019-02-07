شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة لوزير في الحكومة الشرعية تغضب اليمنيين وتشعل شبكات التواصل "وثائق" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الزميل نبيل الاسيدي ـ رئيس حملة #اللهم_لاحسد لفضح فساد وفضائح المسئولين ـ كشف عن فساد جديد لأحد وزراء الحكومة الشرعية. ونشر الاسيدي في حسابه على تويتر وثائق ـ تابعها محرر "يمن الغد" تكشف فساد فاضح لوزير النقل في حكومة الشرعية #صالح_احمد_الجبواني . وقال " أن وزير النقل #صالح_احمد_الجبواني مشغول جداً هذه الايام بتوفير نثريات لمكتبه وبتكاليف زيارته لحضرموت"، مرفقا وثيقتين للهدر الواسع للمال العام الذي يقوم به الوزير الجبواني. وفي الوثيقة الاولى طلب الوزير من مؤسسة موانئ البحر العربي اعتماد نثريات شهرية لمكتبه بمبلغ خمسة الف دولار. وتكشف الوثيقة الثانية طلب الوزير مبلغ 10مليون ريال لزيارة محافظة حضرموت.

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