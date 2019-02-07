شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري جديد وثيقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مساء اليوم رئيس الجمهورية قرار جمهوري بتعيين سند جميل رئيس لمصلحة الأحوال المدنية وترقيتة الى رتبه لواء هذا وقد تقلد اللواء سند جميل العديد من المناصب العسكرية بالسابق

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