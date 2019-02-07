شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بارز مقرب من صالح يفاجئ الجميع ويعلن رسميا الكارثة الأخطر في اليمن "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الناشط السياسي، محمد أنعم، أن "اليمن يمر بمرحلة خطيرة جدا".

وكتب أنعم، في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا "تتحمل عصابة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الأوضاع التي وصلت إليها البلاد".

وتابع: "التاريخ سيسجل كيف عرقل الحوثي اتفاق السويد والقرار الأممي 2451، وكيف سينفذ الآن مرغما القرار 2452 ".

وختم تغريدته، قائلا: " تداعيات مايحدث مهما كانت مرة يظل الحوثي هو الكارثة الأخطر".