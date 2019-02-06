وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الأربعاء، بسرعة ترميم سور مدينة شبام التاريخية. وجاء توجيه المحافظ بعد ساعات من انهيار أجزاء من السور الواقعة في الجهة الجنوبية. ووجه المحافظ وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، بتكليف مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالوادي بالنزول لتفقّد الضرر الذي حصل في الجزء الجنوبي للسور وسرعة إعادة ترميمه وترميم الأجزاء الآيلة للسقوط . وأكد المحافظ أن مدينة شبام تحظى باهتمام السلطة المحلية بوصفها أول ناطحات سحاب، داعيا الجهات المختصة النزول الميداني إليها بشكل دائم. وسبق أن حذرت تقارير من الإهمال التي تعيشه المدينة وسرعة التدخل لإنقاذها بوصفها إحدى المدينة التاريخية العريقة، المنصفة قائمة التراث العالمي.



كانت هذه تفاصيل خبر عقب انهيار جزء منه.. محافظ حضرموت يوجه بسرعة ترميم سور مدينة شبام التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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