شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين عملية الصرف المساعدات الانسانية بمديرية السياني والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - خاص:

دشن مشروع التغذبة المدرسية والاغاثة الانسانية الاستاد عبدالملك الشامي. ومعةمدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الانسانية الأستاذ علي النوعة.

عملية صرف المساعدات الانسانية والمقدمة من برنامج الغذاء العالمي لعدد5595مستفيد من القمح والعدد والزيت والملح.في41مركزصرف

ويأتي هذا التدشين تم تنفيذخطة المسح السابقة لمديرية السياني.

وستكمال تدشين العمل ب18مركز جديد لغرض عملية تسهيل نقل المواد عن قرب للمستفيدين هذا وقد بداء العمل بمركز السعيد بقرية الدمنة بصرف 219سله

ومركز مدرسة 17يوليو ب175سلة

ومدرسة النصر المريدين وعمر بن عبدالعزيز.ذي إشراق

حضر التدشين مدير الإعلام بالمديرية

ومدير مكتب السياحة واعضاء السلطات المحلية. اللجان المجتمعيةبكل مركز.

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