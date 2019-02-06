شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل: الريال اليمني ينهار بشكل كبير امام الريال السعودي والدولار في صنعاء وعدن .. اسعار الصرف الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء، وعدن صباح اليوم الأربعاء الموافق 6فبراير 2019م.. وأكد ان الصرافين في صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن امتنعوا اليوم عن بيع الدولار أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء: 590 البيع: موقف الريال السعودي : شراء: 155 البيع : 157 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء: 600البيع : موقف الريال السعودي : شراء 156 البيع: 158 الأسعار في السوق السوداء الدولار الأمريكي =615 الريال السعودي =165

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