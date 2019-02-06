شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي: سنستخدم القوة المفرطة بما في ذلك الصواريخ والدبابات والمدرعات ضد قبائل حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستعد مليشيا الانقلاب الحوثي لحشد مقاتلين من القبائل إلى بلدة "كشر" بمحافظة حجة شمالي اليمن، بعد رفض سكان البلدة وجود الجماعة المسلحة.

وتفرض مليشيا الحوثي حصاراً على منطقة "حجور" في بلدة كشر وسط اشتباكات مع رجال القبائل الرافضين لوجود الحوثيين.

وفي صنعاء، عقد اجتماع للقبائل الموالية للمليشيا، ودعا ضيف الله رسام أحد أبرز القيادات القبلية الموالية للحوثيين المعين من المليشيا رئيسا لما يسمى مجلس التلاحم القبلي باليمن اليوم الثلاثاء، عدد من القبائل لتحشيد المقاتلين إلى "كشر".

وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن الاجتماع تم في "بيت الثقافة" بصنعاء، لمناقشة تداعيات الانكسارات المتلاحقة للمليشيا في مديرية كشر وعدد من المناطق.

وقال رسام في الاجتماع المغلق، لشيوخ القبائل الموالين للحوثيين "إذا لم تنجح لجنة الوساطة وينصاع الطرف الآخر لتثبيت وقف إطلاق النار فإن مشايخ وأعيان سيستخدمون القوة المفرطة بما في ذلك الصواريخ والدبابات والمدرعات".

وتحدث مشاركون في الاجتماع-حسب المصادر- أن: منطقتي "النمشية و"الدريني" تشهد مواجهات واشتباكات متواصلة وان جميع حملات المليشيا فشلت في اقتحام المناطق.