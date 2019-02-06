شكرا لقرائتكم خبر عن حضور هذا القيادي : اجتماع أبين... يفاجئ مناصري المجلس الانتقالي الجنوبي..واليمن السعيد ينشر الاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجئ مناصروا بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا بحضور شيخ مشايخ مكتب #يهر الشيخ خالد بن سبعة ضمن الحضور في اجتماع رجال ابين من وجهاء وشيوخ وقاده .



وقال ناشطون تابع منشوراتهم محرر هناعدن لا عزاء على من قال يوم امس يافع لن تشارك وبانه اتصل على فلان وعلان من داخل العزبه ..

رجال يافع ستكون مع رجال الرجال في كل المواقف فابناء ابين من يافع ويافع من ابين ولن يستطيع احد تفرقتنا ..

سنكون مع الحق اينما حل ولن نكون اتباع او مرتزقه للخارج ليرضى علينا بعض اسيادهم ..

اجتماع اليوم رائع يخدم المحافظه اولا قبل كل شي وان راينا اي خطاء او زلل سنكون ضده هكذا هي يافع وهكذا شيوخها ..