باسلامة يشيد بدور المؤسسات التنموية التي ترعى الطلبة الخريجين

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عدن - ياسمين التهامي - استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د/ حسين عبدالرحمن باسلامة ، في مكتبه بديوان الوزارة بالعاصمة الموقته ،عدن، نائبة المدير التنفيذي لمؤسسة الخريجين الأستاذة/ أحلام محمد العمودي لمناقشة سبل التعاون المشترك .
واستمع باسلامة من مؤسسة الخريجين إلى عرض موجز عن نشاطات المؤسسة التي تحتوي على أنشطة الخريجين في الإطار العلمي الاجتماعي و تهتم بتدريب وتأهيل الخريجين ودعمهم بالدوارت والبرامج التدريبية التي تنمي قدراتهم ومهاراتهم تؤهلهم لسوق العمل .
واشاد الوزير باسلامة بدور المؤسسات التنموية التي ترعى الطلبة المتفوقين والخريجين ، مبديا استعداده لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و مؤسسة الخريجين لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال عقد الدورات التدريبية و ورش العمل العلمية المشتركة التي تخص قضايا التعليم ، وتأهيل الطلبة الأوائل في مجال الدراسات العليا سحب الشروط المطلوبة .
حضر اللقاء مدير عام تمويل التعليم العالي د/ صفوت امين و الأخت/ شيماء محمد نصرالدين عضو مؤسسة الخريجين .
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