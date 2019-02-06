شكرا لقرائتكم خبر عن باسلامة يشيد بدور المؤسسات التنموية التي ترعى الطلبة الخريجين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د/ حسين عبدالرحمن باسلامة ، في مكتبه بديوان الوزارة بالعاصمة الموقته ،عدن، نائبة المدير التنفيذي لمؤسسة الخريجين الأستاذة/ أحلام محمد العمودي لمناقشة سبل التعاون المشترك .

واستمع باسلامة من مؤسسة الخريجين إلى عرض موجز عن نشاطات المؤسسة التي تحتوي على أنشطة الخريجين في الإطار العلمي الاجتماعي و تهتم بتدريب وتأهيل الخريجين ودعمهم بالدوارت والبرامج التدريبية التي تنمي قدراتهم ومهاراتهم تؤهلهم لسوق العمل .

واشاد الوزير باسلامة بدور المؤسسات التنموية التي ترعى الطلبة المتفوقين والخريجين ، مبديا استعداده لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و مؤسسة الخريجين لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال عقد الدورات التدريبية و ورش العمل العلمية المشتركة التي تخص قضايا التعليم ، وتأهيل الطلبة الأوائل في مجال الدراسات العليا سحب الشروط المطلوبة .

حضر اللقاء مدير عام تمويل التعليم العالي د/ صفوت امين و الأخت/ شيماء محمد نصرالدين عضو مؤسسة الخريجين .