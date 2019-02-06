شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. قتلى وجرحى حوثيون بسبع غارات استهدفت مواقع لهم في وصاب السافل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات جوية على مواقع المليشيات الانقلابية في محافظة ذمار. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات شنت سبع غارات جوية، استهدفت مواقع للمليشيا في منطقة بني العارسي في مديرية وصاب السافل في المحافظة. وبحسب المصادر فإن الغارات أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيات الانقلابية. وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية مؤخراً من تحركاتها في مديرية وصاب السافل تزامناً مع معارك جبهة الساحل الغربي.

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