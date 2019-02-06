شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يوجّه بسرعة إعادة ترميم سور مدينة شبام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الأربعاء وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء بالاهتمام بسور مدينة شبام التاريخية، وتكليف مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالوادي بالنزول لتفقّد الضرر الذي وقع في الجزء الجنوبي للسور وسرعة إعادة ترميمه وترميم الأجزاء الآيلة للسقوط .

وأكد المحافظ أن مدينة شبام تحظى باهتمام السلطة المحلية، بوصفها أول ناطحات سحاب، وعلى الجهات المختصة النزول الميداني إليها بشكل دائم..

وشبام هي بلدة أثرية ومركز مديرية شبام في محافظة حضرموت .

وتشكل المدينة المسوّرة التي تعود إلى القرن السادس عشر، أحد أقدم النماذج وأفضلها للتنظيم المدني الدقيق المرتكز على مبدأ البناء العمودي.

كما تعود تسميتها “بمانهاتن الصحراء” إلى مبانيها البرجية الشاهقة المنبثقة من الصخور.



كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حضرموت يوجّه بسرعة إعادة ترميم سور مدينة شبام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.