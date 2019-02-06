شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلح يستهدف منزل مدير امن هذه المحافظة الجنوبية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم مسلحون مجهولون، فجر اليوم الأربعاء، منزل مدير امن الضالع العميد عدلان الحتس . وقال مصدر أمني في المحافظة بأن مجهولون رموا بقنبلة يدوية على منزل العميد الحتس، دون فجر مجهولون عبوة ناسفة بمنزل الحتس دون سقوط ضحايا. وقال الناطق الرسمي باسم إدارة الأمن أكرم القداحي “نؤكد خبر استهداف منزل القائد العميد ركن / عدلان صالح قائد الحتس مدير عام امن وشرطة محافظة الضالع بقنبلة يدوية،ونؤكد عدم وجود أي أضرار بشريه وتعرض المنزل لإضرار بسيطة

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