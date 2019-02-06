تعز: مقتل مدني برصاص قناصة مليشيات الحوثي شرق المدينة

قتل مواطن، اليوم الثلاثاء، برصاص قناصة جماعة الحوثي الانقلابية شمال شرقي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، بأن المواطن عبدالواحد ناجي احمد قاسم تعرض للقنص المباشر من قبل ميلشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في معسكر الأمن المركزي شرقي المدينة ما اسفر عن مقتله على الفور.



وأوضحت المصادر "أن المواطن عبد الواحد قُتل أثناء عودته إلى منزله الذي نزح منه قبل سنوات، لإخراج اثاث من منزله".



وبين الحين والأخر تستهدف ميلشيات الحوثي استهداف الاحياء السكنية بالمدينة مخلفة قتلى وجرحى مدنيين.



وأدت الحرب الدائرة في تعز بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي الانقلابية منذ ثلاثة أعوام إلى سقوط مئات القتلى والجرحى المدنيين فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية.

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