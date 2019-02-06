الضالع: النيابة العامة تغلق عدد من محلات الصرافة الغير مرخصة وتحتجز العاملين فيها

أغلقت، النيابة العامة، في محافظة الضالع، اليوم الثلاثاء عدد من محلات الصرافة، الغير مرخصة، كما قامت بحجز العاملين فيها بناء على توجيهات من فرع البنك المركزي بالمحافظة.

ووفقاً لمصدر في إدارة فرع البنك، فإن قرار الإغلاق والإحتجاز لمالكي محلات الصرافة والغير مرخصين، جاء بناء على توجيهات محافظ البنك؛ بإغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة.

وأكد المصدر، أن القرار سيشمل جميع محلات الصرافة، الغير مرخصة في المحافظة، وقد بدأت الحملة بإغلاق المحلات المتواجدة في مدينة الضالع، ومديرية قعطبة وإحتجاز مالكيها.

وأوضح المصدر، أن البنك أعط أصحاب الصرافات فرصة لمنح تراخيص من البنك المركزي بعدن؛ لكن أصحاب محلات الصرافة لم يتعاملوا مع الانذارات السابقة، وسيتم تغريم المخالفين بعد إغلاق محلاتهم.

وانتشرت محلات الصرافة في مناطق متفرقة في محافظة الضالع جنوب اليمن، في ظل تدهور العملة الوطنية أمام العملات، في حين يرى مراقبون انتشار هذه المحلات سبب في انهيار العملة.