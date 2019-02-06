رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء لسفير بلادنا لدى الرياض الزنداني

قدّم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء امس، واجب العزاء في شهيد الوطن اللواء الركن صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الذي وافته المنية أمس الأول في إحدى مستشفيات العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتقدم سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية السفير الدكتور شائع محسن الزنداني مستقبلي المعزيين في مراسم العزاء الذي نظمته السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعرب رئيس الوزراء الدكتور معين، عن عميق حزنه لرحيل القامة الوطنية والنضالية اللواء الركن صالح الزنداني، وقال الدكتور معين، إن رحيله يمثل فاجعة للوطن والشعب وخسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية.

من جانبه قال السفير الزنداني، إن الفقيد كان مثالاً للقائد المنضبط عسكرياً وسياسياً ومن الأبطال الذين انحازوا إلى صف الوطن وقيادته العسكرية منذ اللحظات الأولى.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، ومستشارا رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي وعبدالعزيز المفلحي، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، ووزير حقوق الإنسان محمد عسكر، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، وقائد ألوية الحماية الرئاسية العميد الركن ناصر عبدربه منصور، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة والاستطلاع اللواء أحمد محسن اليافعي، ووكيلا وزارة العدل فيصل المجيدي وعبدالكريم باعباد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والقادة العسكريين وأعضاء البعثة الدبلوماسية وطاقم السفارة بالمملكة والشخصيات الاجتماعية وأبناء الجالية اليمنية في الرياض.