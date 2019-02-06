الباحث محمد باجبير ينال درجة الماجستير من كلية الأدآب جامعة حضرموت

نال الباحث، محمد عاشور باجبيرة، درجة الماجستير من كلية الاداب بمجمع كليات فوة جامعة حضرموت، عن رسالته الموسومة "الخدمات التعليمية في مدينة المكلا – دراسة في جغرافية الخدمات" .

وتكونت لجنة المناقشة التي عقدت في قاعة الأديب أحمد عوض باوزير بالكلية، منالأستاذ الدكتور / سالم عبدالله باصريح رئيساً ومشرفاً والأستاذ المشارك الدكتور / أمين علي محمد حسن مناقشاً خارجياً من جامعة عدن، والأستاذ المشارك الدكتور / عبدالعزيز أحمد باعيسى مناقشاً داخلياً جامعة حضرموت .

وتناول الباحث في رسالته التي تتكون من خمسة فصول الخدمات التعليمية التي تقدمها مدينة المكلا للمراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي خلال الفترة من 1940حتى 2010م مبيناً توزيعها المكاني بالأحياء والمناطق الادارية للمدينة في سن التعليم من 3 – 24 سنة واختتم الباحث رسالته بتقدير مدى احتياجات مدينة المكلا من هذه الخدمات بحلول عامي 2020 – 2030م .

وأشادت لجنة المناقشة بمحتوى الدراسة وتنظيمها والجهد الكبير الذي بذله الباحث في إعداد البحث وتقديمه بصورته الحالية .

ودعت الجهات ذات العلاقة بمدينة المكلا ومحافظة حضرموت بالأخذ بالتوصيات التي توصلت إليها الدراسة وأقرت لجنة المناقشة منح الباحث محمد عاشور عبد باجبير درجة الماجستير في تخصص الجغرافيا البشرية متمنين له التوفيق والنجاح .

حضر المناقشة كل من : الدكتور / عباس بافرج نائب عميد كلية الاداب للشئون الاكاديمية والدكتور / محمد مقيبل رئيس قسم الجغرافيا بكلية الاداب والأستاذ المساعد / سعيد محفوظ باطرفي مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والطلاب وأهل وأقارب وأصدقاء الباحث محمد عاشور باجبير .