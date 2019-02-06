الميليشيات تتسبب بإرتفاع أسعار الوقود في مناطقها ثلاثة أضعاف

تسبب إحتجاز ميليشيا الحوثي الإنقلابية لقاطرات البنزين والديزل والغاز القادمة من محافظتي مأرب وحضرموت، بإرتفاع أسعارها ثلاثة أضعاف في مناطقها .

تحتجز ميليشيات الحوثي مئات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية في منطقة عفار مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء، منذ عدة أسابيع وتمنع دخولها إلى مناطق سيطرتها، والوصول إلى صنعاء.

وقالت مصادر محلية، أن إحتجاز القاطرات تم في المركز الجمركي الذي استحدثته في عفار التابعة لمديرية الملاجم، وتفرض عليها وعلى الشاحنات المحملة بالأغذية والسلع التجارية رسوماً جمركية تصل إلى مليوني ريال على الناقلة الواحدة.

وقال سكان محليون إن إجراءات الحوثي ضاعفت من معاناة السكان، وتسببت في ارتفاع أسعار مشتقات الوقود إلى ثلاثة أضعاف في مناطق سيطرة الميليشيات مقارنة بالأسعار في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.

إلى ذلك، انتقدت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ"تعامي الأمم المتحدة عن انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية لأسباب غير واضحة".

واعتبرت الحكومة، في تصريحات لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، خلال حديث مع قناة "العربية" أن من شأن ذلك إضعاف دور الأمم المتحدة أمام المجتمع الدولي.