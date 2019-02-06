لملس يؤكد صرف رواتب 11700 معلم نازح واستمرار عرقلة المليشيا صرف المنحة

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، إن السلطات الحكومية، تمكنت من استيعاب 11700 معلم نازح من مناطق سيطرة الحوثي وصرفت مرتباتهم.
وأشار في تصريح لصحيفة “عكاظ”إلى أن الحكومة ما زالت تتلقى المزيد من الكشوفات وتعمل على معالجة وضعهم في إطار مسؤولياتها كسلطة شرعية ممثلة لكل الشعب اليمني، ولن تقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرضون له.
واستنكر لملس، إقصاء المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها لآلاف المعلمين اليمنيين وحرمانهم من مرتباتهم ووظيفتهم والاستمرار في تدمير المناهج التعليمية.
وأفصح وزير التربية والتعليم اليمني عن عرقلة الحوثيين صرف 70 مليون دولار مقدمة دعما للمعلمين في مناطق سيطرة الحوثي من قبل السعودية والإمارات عبر اليونيسيف.
وأوضح أن شروط الحكومة اليمنية أن تصرف تلك المبالغ وفقا لكشوفات 2014، لكن الحوثيين يريدون صرفها لكشوفات جديدة ومستحدثة لا علاقة لها بالعملية التعليمية.
ودعا الوزير اليمني منظمة اليونيسيف إلى نقل مقرها من صنعاء إلى عدن، مؤكدا أن بقاء مكتب اليونيسيف تحت سلطة الحوثي يعرضه للاختراق ويجعله مشلولا وخاضعا لإرادة المليشيا.
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