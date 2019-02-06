ضمن برنامج حملة إغاثة النازحين في محافظة تعز، و التي تنفذها مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية بدعم من هيئة الإغاثة الإنسانية الهولندية " IHHNL " ، تم امس الثلاثاء ٥ فبراير، توزيع لحوم الإبل على حوالي " ١٣٢٠" أسرة نازحة داخل تعز .
حيث وزعت صنائع المعروف في اليوم الرابع للحملة ، اللحوم على مخيمات الكدحة والبيرين وغيرها من المخيمات الواقعة في مديريتي المعافر والشماتين ، كما و قامت المؤسسة بتوزيع لحوم الإبل على الأسر المتواجدة في بعض المدارس والدوائر الحكومية في مديريات المطظر والصلة والقاهرة .
الجدير بالذكر أن الحملة التي أطلقها صنائع المعروف لإغاثة نازحي تعز ستتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي .
كانت هذه تفاصيل خبر صنائع المعروف الحضرمية توزع لحوم الابل على 1320 أسرة نازحة بتعز (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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