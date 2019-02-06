صنائع المعروف الحضرمية توزع لحوم الابل على 1320 أسرة نازحة بتعز (صور)

ضمن برنامج حملة إغاثة النازحين في محافظة تعز، و التي تنفذها مؤسسة صنائع المعروف الإنسانية بدعم من هيئة الإغاثة الإنسانية الهولندية " IHHNL " ، تم امس الثلاثاء ٥ فبراير، توزيع لحوم الإبل على حوالي " ١٣٢٠" أسرة نازحة داخل تعز .

حيث وزعت صنائع المعروف في اليوم الرابع للحملة ، اللحوم على مخيمات الكدحة والبيرين وغيرها من المخيمات الواقعة في مديريتي المعافر والشماتين ، كما و قامت المؤسسة بتوزيع لحوم الإبل على الأسر المتواجدة في بعض المدارس والدوائر الحكومية في مديريات المطظر والصلة والقاهرة .

الجدير بالذكر أن الحملة التي أطلقها صنائع المعروف لإغاثة نازحي تعز ستتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي .