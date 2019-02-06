مدير حات المهرة يتفقد العملية التعليمية وانعقاد الاجتماع العادي الأول

تفقد مدير عام مديرية حات بمحافظة المهرة الاستاذ محسن محمد مشخفي ومدير مكتب التربية بالمديرية الاستاذ محمد سعيد احمد اليوم سير العملية الدراسية بمدرسة الصمود بمركز المديرية للعام الدراسي 2019/2018 م

مطلعا من إدارة المدرسة على أهم الصعوبات والاحتياجات والأنشطة التي تنفذها الإدارة في الجانب الرياضي والثقافي والذهني انطلاقاً من أن الذهن لا يُوقّد في الأجساد الخاملة.

من جانبه حث مدير مكتب التربية والتعليم الطلاب على المثابرة في الدراسة والاجتهاد ومواصلة مشوارهم التعليمي والعلمي حتى نيل الشهادات العليا.

مؤكداً إستعداد المكتب تبنّي الطلاب المتفوقين من الجنسين ودعمهم وتشجيعهم وابتعاثهم للخارج .

رافقهم في الزيارة الشيخ محسن محمد سالم قرح وعدد من المسؤولين والمختصين واولياء الأمور.

وفي موضوع آخر، وبرئاسة الأخ محسن محمد عيسى مشخفي مدير عام مديرية حات رئيس المجلس المحلي رئيس المكتب التنفيذي بالمديرية وبحضور مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية ، انعقد الاجتماع العادي الأول للعام 2019م، حيث تم مناقشة القضايا المدرجة في جدول أعماله منها مراجعة قرارات وتوجيهات الاجتماع السابق ، التقرير التقييمي عن مستوى تنفيذ خطة المكتب التنفيذي بالمديرية للعام 2018م ، وبرنامج العمل السنوي للأجهزة التنفيذية بالمديرية.

فيما تم تأجيل التقرير السنوي بشأن أولويات احتياجات الوحدة الإدارية من مشاريع وبرامج التنمية للعام 2019م للاجتماع القادم.

وبعد نقاش مستفيض خرج الاجتماع بعدد من التوجيهات والقرارات الهادفة لتفعيل عمل المكاتب التنفيذية بالمديرية.